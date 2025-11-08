circle x black
Cerca nel sito
 

Raffaella Fico è incinta, l'annuncio a Verissimo: "Ho trovato il vero amore"

La modella ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Raffaella Fico - fotogramma/ipa
Raffaella Fico - fotogramma/ipa
08 novembre 2025 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Raffaella Fico è incinta. "Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza", ha detto la modella e showgirl ospite oggi, sabato 8 novembre, a Verissimo. Fico diventerà mamma per la seconda volta. La modella è infatti già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli.

Oggi Raffaella Fico ha ritrovato l'amore accanto ad Armando Izzo, 33 anni, calciatore del Monza. "Finalmente è arrivato nella mia vita l'amore vero, quello bello. È arrivato inaspettatamente, quando non ero alla ricerca di un amore. Quello che provo per lui non l'ho mai provato per nessun altro. È come se stessi scoprendo l'amore per la prima volta", ha detto la modella. E sul matrimonio, Raffaella Fico ha detto: "Potrebbe esserci, ma vedremo più in là".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
raffaella fico verissimo armando izzo raffaella fico incinta
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza