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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
24 luglio 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

11:25 Linea verde Sentieri d'Acqua – Veneto

12:30 Vista mare - Il respiro di Pozzuoli e dei Campi Flegrei (anziché Vista mare - Campania, Pozzuoli)

17:10 Navigando lungocosta - Da Salerno a Vietri sul Mare

17:55 Musica mia - Stranizza d'amuri. In Sicilia con Franco Battiato (anziché Musica mia

- Romagna mia, terra del ballo. Dalle balere alle dischoteche)

18:40 Reazione a catena (anziché Reazione a catena weekend)

21:30 46° Festival Circo di Montecarlo 2024/2025 (anziché 47° Festival Circo di Montecarlo

2025/2026)

RAI 2

16:30 (anziché 17:35) Tour Replay

RAI 3

00:35 (anziché 00:45) Appuntamento al cinema

00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

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Tag
domani rai variazioni programmi
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