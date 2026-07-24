Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
11:25 Linea verde Sentieri d'Acqua – Veneto
12:30 Vista mare - Il respiro di Pozzuoli e dei Campi Flegrei (anziché Vista mare - Campania, Pozzuoli)
17:10 Navigando lungocosta - Da Salerno a Vietri sul Mare
17:55 Musica mia - Stranizza d'amuri. In Sicilia con Franco Battiato (anziché Musica mia
- Romagna mia, terra del ballo. Dalle balere alle dischoteche)
18:40 Reazione a catena (anziché Reazione a catena weekend)
21:30 46° Festival Circo di Montecarlo 2024/2025 (anziché 47° Festival Circo di Montecarlo
2025/2026)
RAI 2
16:30 (anziché 17:35) Tour Replay
RAI 3
00:35 (anziché 00:45) Appuntamento al cinema
00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste