Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

06:00 RaiNews24 (la prevista rubrica Gli Imperdibili non sarà trasmessa)

07:00 TG1

07:05 Rai Parlamento Settegiorni

07:55 TG1 Lis (il previsto Che tempo fa no andrà in onda)

08:00 TG1

08:25 I funerali di Papa Francesco A cura del TG1 e Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media Conduce Ignazio Ingrao Regia di Giorgia Tranquilli

13:30 TELEGIORNALE

14:00 Linea Bianca – Storie di montagna: Livigno

14:40 Passaggio a Nord -Ovest

15:50 A Sua immagine

16:55 TG1 - Che tempo fa

17:10 Sabato in diretta Speciale In collaborazione con il Tg1

18:45 L’Eredità weekend

20:00 Tg1

20:35 Il nuovo Inizio di Papa Francesco - Speciale Porta a Porta

23:20 Film Mio fratello rincorre i dinosauri. Regia di Stefano Cipani. Con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Rossy De Palma all’interno, alle 23:55, TG1 Sera

01:15 Mille e un libro (anziché Appalusi)

02:10 Che tempo fa

02:15 RaiNews24

05:30 A Sua Immagine

(I previsti appuntamenti con: TG1 Dialogo (08:20, UnoMattina in famiglia (08:35), TG1 (09:00), Buongiorno Benessere (10:10), Sognando…Ballando con le stelle – Il casting (10:45), Linea Verde Discovery (12:05), Linea Verde Italia (12:30), Le stagioni dell’amore (14:00), Gli Imperdibili (16:50), Pillola Viva la Danza, Affari Tuoi (20:35), L’eredità Tutti in viaggio (21:30) e Ciao Maschio (00:00) non andranno in onda)

RAI 2

07:00 TELEFILM Un ciclone in convento: “Un detective per una firma”

07:45 Il Provinciale

08:15 FILM Immenhof - La grande promessa. Regia di Sharon Von Wietersheim

09:45 TG2 Speciale - Addio a Papa Francesco

13:00 TG2 GIORNO

13:30 Il Provinciale

14:00 FILM Amore, Cucina e Curry. Regia di Lasse Hallström. Con Helen Mirren

16:00 FILM Un amore di maggiordomo. Regia di David Weaver. Con Stacey Farber

17:40 Il Provinciale

18:10 Gli Imperdibili

18:15 TG2 L.I.S. - Meteo 2

18:20 TG Sport Sera

18:30 Dribbling

19:00 Telefilm Blue Bloods: “punto di incontro” e “Scegliere il primo veleno” (anziché gli episodi previsti)

20:30 TG2

21:00 TG2 Post

21:20 Telefilm F.B.I.: “Monumentale”-“Entusiasmo alle stelle”-“ L’amante gelosa”

23:40 TG2 - Storie. I racconti della settimana - Meteo2

00:35 TG2 Dossier

01:20 Appuntamento al cinema

01:25 RaiNews24

(I seguenti appuntamenti previsti non andranno in onda: Paradise (7:00), Punti di vista (08:25), Tango (08:55), Bellissima Italia (09:45), Urban Green (10:20), TG Sport Giorno (11:00), Iyalian Green (11:15), Cook 40 (12:00), TG2 Week-End (13:30), Playlist. Tutto ciò che è musica (14:00), Storie di donne al bivio (15:00), Top Tutto quanto fa tendenza (16:30), La mia età (17:15), 90*… del Sabato (23:00), TG2 Mizar (00:50), TG2 Cinematineè (01:20), TG2 Achab Libri (01:25))

RAI 3

10:00 Geo Documentario

10:45 TGR Amici Animali

11:00 BellItalia

11:30 Petrarca

12.00 Speciale TG3: “I funerali di Papa Francesco”

14.00 TG Regione

21:20 Liliana. Prima Visione Assoluta Documentario. Regia: Ruggero Gabbai

(I programmi Mi Manda Rai3 (09:05), Gli Imperdibili (10:00), Punto Europa (10:05), (Offixina Italia (11:30), TG3 (12.00), TG3 Persone (12:20), il Meteo3 (12:25), IL SETTIMANALE (12:30), La scuola romana delle risate (21:25) non andranno in onda)