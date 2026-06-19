Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
06:00 RaiNews24
07:05 TG 1
(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 06:55, non sarà trasmesso)
16:10 A Sua immagine
16:55 TG1
(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 16:50, non sarà trasmesso)
17:55 Musica mia - Enzo Jannacci: l'importante è esagerare (anziché Musica mia
- Venezia e la musica lirica)
20:35 Affari tuoi Mundial (anziché Affari tuoi)
21:20 (anziché 21:40) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026
Germania - Costa D'avorio
RAI 2
17:00 Lo spazio dei talenti
17:55 TG2 L.I.S.
(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 17:50, non sarà trasmesso)
RAI 3
09:10 Le avventure di Pinocchio
10:10 Documentario Geo
10:30 Punto Europa
(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 10:15, non sarà trasmesso)
02:20 (anziché 02:30) Storia segreta del dopoguerra: dopo la guerra di Tokyo
Prima Visione TV
03:50 Troppo presto troppo tardi
05:30 Actua 1