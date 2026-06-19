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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
19 giugno 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

06:00 RaiNews24

07:05 TG 1

(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 06:55, non sarà trasmesso)

16:10 A Sua immagine

16:55 TG1

(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 16:50, non sarà trasmesso)

17:55 Musica mia - Enzo Jannacci: l'importante è esagerare (anziché Musica mia

- Venezia e la musica lirica)

20:35 Affari tuoi Mundial (anziché Affari tuoi)

21:20 (anziché 21:40) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026

Germania - Costa D'avorio

RAI 2

17:00 Lo spazio dei talenti

17:55 TG2 L.I.S.

(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 17:50, non sarà trasmesso)

RAI 3

09:10 Le avventure di Pinocchio

10:10 Documentario Geo

10:30 Punto Europa

(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 10:15, non sarà trasmesso)

02:20 (anziché 02:30) Storia segreta del dopoguerra: dopo la guerra di Tokyo

Prima Visione TV

03:50 Troppo presto troppo tardi

05:30 Actua 1

Riproduzione riservata
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Tag
domani rai variazioni programmi
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