Rai: variazioni programmi tv di domani

22 gennaio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

00:10 (anziché 23:55) Tg1 Sera

00:15 Tv7

01:25 Che tempo fa

01:30 L’Eredità

02:45 Serie Tv Ho sposato uno sbirro: “Segreto di famiglia” e “Questione di fiducia”

04:35 RaiNews24

RAI 2

23:00 Telefilm F.B.I. International: “Gazza ladra” (anziché “Un leader, non un turista”)

RAI 3

20:15 Via dei Matti Numero Zero - G.Gaber, M. Gallo

21:20 Per il Giorno della Memoria Film La zona d interesse Prima Visione (anziché FARWEST)

23.15 Radix - Un viaggio identitario

23.35 Quelli che il Cinema

00.00 TG3 Linea Notte

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
in Evidenza