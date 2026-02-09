circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

09 febbraio 2026 | 19.57
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

08:45 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali. Mattina Olimpica

A cura di Alberto Romagnoli. Conduce Tommaso Mecarozzi. Ospite in studio Pietro Piller Cottrer. A cura di RaiSPort, nel corso del programma Meteo Olimpico

22:45 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali. Notti Olimpiche

Conduce Sabrina Gandolfi. Ospiti in studio Stefania Belmondo, Paolo De Chiesa, Xavier Jacobelli, Giuliano Razzoli. A cura di Rai Sport. nel corso del programma Meteo Olimpico

RAI 3

Nessuna variazione

