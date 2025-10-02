circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
02 ottobre 2025 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:35 Il Maresciallo Rocca 4: “Per fatto personale” (anziché “La ragazza col cagnolino”)

05:00 (anziché 04:35) RaiNews24

(Il programma Techetechetè notte, previsto alle 04:10, non sarà trasmesso)

RAI 2

11:10 Crociere di nozze - Viaggio di nozze a Dubai (anziché I Fatti Vostri)

23:30 Oltre il Cielo: “Alla ricerca della verità” (anziché Come in una giungla)

00:40 Radio2 Social Club

01:50 Appuntamento al cinema

01:55 Freeze

04:00 Telefilm Le leggi del cuore

04:40 Telefilm Rex: “Codice Rex”

05:30 Zio Gianni

05:35 Piloti

(Il programma La Porta Magica, previsto alle 02:00, e il film Cemento armato, previsto alle 02:50, non saranno trasmessi)

RAI 3

01:30 sVista (anziché Movie Mag)

01:40 (anziché 02:05) Appuntamento al cinema

01:45 RaiNews24

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza