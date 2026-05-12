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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
12 maggio 2026 | 19.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

23:30 Vite sulla linea di confine Diego Armando Maradona (anziché Vite sulla linea di confine

Piersanti Mattarella)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Documentario Geo

16:30 Senato della Repubblica. "Question Time" - Interrogazioni a risposta immediata al

Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura di Rai Parlamento

18:00 Aspettando Geo

18:10 Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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Tag
domani rai variazioni programmi
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