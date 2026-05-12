Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
23:30 Vite sulla linea di confine Diego Armando Maradona (anziché Vite sulla linea di confine
Piersanti Mattarella)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Documentario Geo
16:30 Senato della Repubblica. "Question Time" - Interrogazioni a risposta immediata al
Presidente del Consiglio dei Ministri
A cura di Rai Parlamento
18:00 Aspettando Geo
18:10 Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)