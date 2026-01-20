Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
21:20 Il Collegio (anziché Film Ricatto d’amore)
23:30 Radio2 Social Club (anziché Telefilm FBI International)
Meteo 2
00:50 Film I figli della notte
02:05 Film Desideri mortali
03:30 Telefilm Le leggi del cuore
04:00 Telefilm Rex: “Il calendario”
04:55 Zio Gianni
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)