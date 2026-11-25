Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:35 Serie tv Tutti pazzi per amore: “...e intanto il tempo se ne va” e “Maledetta primavera” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)
02:15 (anziché 02:35) RaiNews24