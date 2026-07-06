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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
06 luglio 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:05 Fiction Capri. 4a puntata

16:00 TG1

(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)

21:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026: Svizzera - Colombia

RAI 2

11:00 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026: Portogallo – Spagna

13:00 TG 2 Giorno

(la rubrica TG Sport Giorno delle ore 11:00 e la serie tv Crociere di nozze, prevista alle 11:15, non andranno in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

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