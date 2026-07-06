Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:05 Fiction Capri. 4a puntata
16:00 TG1
(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)
21:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026: Svizzera - Colombia
RAI 2
11:00 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026: Portogallo – Spagna
13:00 TG 2 Giorno
(la rubrica TG Sport Giorno delle ore 11:00 e la serie tv Crociere di nozze, prevista alle 11:15, non andranno in onda)
RAI 3
Nessuna variazione