Rai: variazioni programmi tv di domani

12 febbraio 2026 | 19.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

23:35 Tutti suonano Sanremo (anziché Tutti cantano Sanremo)

RAI 2

08:45 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali.Mattina Olimpica. A cura di Alberto Romagnoli. Conduce Tommaso Mecarozzi. Ospite in studio Pietro Piller Cottrer. A cura di RaiSPort. Nel corso del programma Meteo Olimpico

23:10 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali.

Notti Olimpiche

Conduce Sabrina Gandolfi. Ospiti in studio Stefania Belmondo, Paolo De Chiesa, Xavier Jacobelli, Giuliano Razzoli. A cura di Rai Sport. Nel corso del programma Meteo Olimpico

00:25 TG Sport Olimpico

00:30 (anziché 00:30) Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali. Olimpiade Replay, nel corso del programma alle 01:05 Appuntamento al cinema

RAI 3

Nessuna variazione

