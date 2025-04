Rap, synth e adrenalina: a Milano l'eclettismo sonoro dei Twenty One Pilots

C’è qualcosa di sorprendentemente letterario nel partecipare a un concerto dei Twenty One Pilots. Come in un racconto di David Foster Wallace, dove il disagio e l’ansia di vivere in un mondo che assomiglia a un reality senza fine fanno da fil rouge, così anche il set serrato di oltre due ore al Forum di Assago diventa un viaggio adrenalinico attraverso paure, verità e redenzione. Sul palco, Tyler Joseph e Josh Dun trasformano l’inquietudine in uno spettacolo fisico, dove la vulnerabilità non viene nascosta ma urlata a gran voce. A quasi un anno dall’uscita di ‘Clancy’, il loro ultimo album in studio, l’energia contagiosa del duo di Columbus scivola senza soluzione di continuità dal rap al synth pop, dall’indie all’elettronica, in un carosello vertiginoso che non concede tregua. Joseph, con il solito passamontagna calato sul volto che lascia scoperti solo gli occhi, entra in scena con un salto acrobatico e la festa può iniziare. La serata si apre con ‘Overcompensate’, una dichiarazione di guerra all’ipocrisia emotiva, tra beat serrati e synth taglienti.

Ma il vero miracolo dei Twenty One Pilots è la capacità di mutare pelle a ogni battuta. Non serve una band al completo: Joseph e Dun bastano a riempire da soli ogni angolo del palco. Mentre Dun macina rullate su rullate, Joseph si muove con naturalezza tra pianoforte e chitarra, costruendo uno spettacolo totale. Se in ‘Ride’ occhieggiano al pop, in ‘Heathens’, realizzata per la colonna sonora di ‘Suicide Squad’, dipingono un mondo fatto di disillusione e atmosfere plumbee, quasi industriali. Car Radio è uno dei momenti più intensi del live: Joseph scompare dal palco e riappare improvvisamente sugli spalti, cogliendo di sorpresa il Forum. Il trucco è notevole. “Siamo lontani ma qui ci sentiamo a casa” dicono loro e il pubblico risponde entusiasta.

Durante ‘Routines in the night’, i fan regalano una vera ovazione mentre Joseph scende dal palco e canta tra la folla, per poi esibirsi al piano su un mini-palco sospeso. Ad accompagnarlo, dall’altro lato del Forum, la batteria di Dun. L’adrenalinica ‘Heavydirtysoul’, tratta dal capolavoro ‘Blurryface’, accende il pubblico, con il suo mix di rap, rock e alternative che riporta il palazzetto alla sua dimensione più viscerale. Per tutta la durata dello show, Josh Dun è una macchina da guerra: martella la batteria senza un attimo di tregua, dando corpo e sangue a ogni pezzo, come quando suona il drum kit sorretto dai presenti. A un live dei Twenty One Pilots c’è spazio anche per la poesia, quando Joseph invita sul palco un bambino scelto tra il pubblico (il piccolo Lorenzo) per un breve duetto improvvisato durante ‘Ride’, aggiungendo dolcezza ai ritmi serrati di hit come ‘Navigating’ e ‘Jumpsuit’. Il gran finale è affidato a ‘Stressed Out’, l’inno generazionale che ha consacrato il duo, e a ‘Trees’, brano ancestrale con cui il Forum si trasforma in una foresta di mani e voci.

La regia visiva è ipnotica ma mai invadente: proiezioni distopiche, fiamme, esplosioni e luci sincronizzate accompagnano ogni passaggio senza oscurare l’urgenza fisica della performance. La fanbase è solida e sui vestiti mostra fiera del nastro adesivo giallo e rosso, simboli legati all’universo narrativo della band, che simboleggiano la lotta contro l’oppressione e la ricerca di libertà. Del resto, come scriveva David Foster Wallace "la verità ti renderà libero ma solo quando avrà finito con te". I Twenty One Pilots, conoscendo bene questa sensazione, la restituiscono senza sconti ai loro fan, riscrivendo con sincerità la colonna sonora di questi tempi cupi. (di Federica Mochi)