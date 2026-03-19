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Referendum, Fiorello: "Diaco non ha tutti i torti su testimonial e lacchè"

Il conduttore di 'Bellamà' aveva detto all'Adnkronos: "In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè"

Pierluigi Diaco e Fiorello - Ipa
Pierluigi Diaco e Fiorello - Ipa
19 marzo 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con Diaco abbiamo trovato uno che si schiera per il Sì al Referendum. Ha detto che 'se in italia voti No sei un testimonial, se voti Sì sei un lacchè'. Non c’ha tutti i torti secondo me, secondo me eh". Così Fiorello durante la puntata odierna de 'La Pennicanza' su Radio2 ha commentato la presa di posizione del conduttore di 'Bellamà', che ieri si era schierato pubblicamente, dichiarando all'Adnkronos: "Voto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè".

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"Questa narrazione - aveva aggiunto - è talmente insopportabile che pago volentieri il prezzo di essere liquidato come 'l’amico di, il servo di…' e via dicendo. D’altronde chi vota sì fa parte di uno schieramento largo e non ideologico ma chi, tra il mondo dello spettacolo e del giornalismo, dichiara di votare no è destinato a stare in quella eterna confort zone chiamata 'salvatori della patria'. È tutto così ridicolo".

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