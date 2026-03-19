Anche in questa tornata elettorale chi ne farà richiesta verrà accompagnato al seggio ma sarà 'scortato'

Dal 'confessionale' alla cabina elettorale. Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno votare al Referendum sulla giustizia, domenica 22 e lunedì 23 marzo. A quanto apprende l'Adnkronos, come già accaduto in passato, anche in questa tornata elettorale, i partecipanti al programma di Canale 5 avranno 'licenza di uscita', se ne faranno richiesta, per recarsi al voto. Non sarà però una vera 'evasione' dalla casa più spiata d'Italia: chi chiederà di votare sarà accompagnato al seggio da personale della produzione.