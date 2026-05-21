Il compositore Remo Anzovino firma la colonna sonora del film 'I colori della Tempesta', diretto da Roberto Dordit, in uscita nelle sale il 28 maggio distribuito da RS Productions. L’album sarà disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali per Decca Italy / Universal Music Italia e rappresenta un nuovo, intenso capitolo nel percorso artistico del compositore friulano, da anni impegnato in una personale ricerca sonora capace di intrecciare musica, memoria, immagini e narrazione civile. “I colori della Tempesta” è liberamente ispirato alla straordinaria storia di Pasquale Rotondi, il soprintendente che durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì a salvare migliaia di capolavori dell’arte italiana dalle distruzioni e dalle razzie naziste, nascondendoli nelle Marche. Una vicenda poco conosciuta ma decisiva per la conservazione del patrimonio culturale italiano, che nel film di Roberto Dordit prende forma attraverso una narrazione tesa, contemporanea e profondamente emotiva.

In questo contesto, la musica di Remo Anzovino assume un ruolo centrale nella costruzione del racconto cinematografico: una partitura intensa ed evocativa, capace di accompagnare il senso di urgenza, il coraggio silenzioso e la dimensione umana della storia di Rotondi. “Non conoscevo la figura di Pasquale Rotondi. Questo film mi ha profondamente emozionato sin dalla lettura della sceneggiatura, prima che iniziassero le riprese”, racconta Remo Anzovino. “Con Roberto Dordit si è instaurata immediatamente una forte sintonia poiché era evidente che nel suo progetto la musica avrebbe avuto un ruolo importante. È una partitura sgorgata dal cuore, per un eroe italiano dimenticato come Rotondi.”

Ad accompagnare l’uscita dell’album sarà pubblicato anche il videoclip d’autore “I colori della Tempesta”, costruito sul tema principale della colonna sonora nella sua versione piano solo. Il video è stato realizzato dallo stesso Roberto Dordit, che ha curato personalmente il montaggio delle immagini originali del film in dialogo con la musica composta da Anzovino. La colonna sonora vede Remo Anzovino al pianoforte insieme a Lucia Clonfero al violino e Chiara Trentin al violoncello e violoncello elettrico a 6 corde. Le registrazioni, il mix e il mastering sono stati realizzati da Francesco Blasig presso East Land Recording Studio di Cormons (Go). Pubblicato inoltre da Casa Ricordi e Hal Leonard lo spartito ufficiale del tema principale 'I colori della tempesta', nella sua versione per pianoforte solo: un brano intenso e lirico che restituisce in musica l’anima del film e la memoria di una delle più straordinarie operazioni di salvataggio artistico del Novecento.