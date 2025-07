Remo Anzovino in tour con 'Atelier', tappe anche a Copenaghen e in Giappone

Prosegue il viaggio di 'Atelier', il nuovo disco del compositore e pianista Remo Anzovino. Pubblicato a fine gennaio su etichetta Decca Italy e distribuito da Universal Music Italia, l’album celebra i venti anni di carriera dell'artista fondendo musica, arte e cinema. Il disco, una nuova versione dei suoi brani più amati in piano solo e live, è stato registrato nello studio dell' artista Giorgio Celiberti. Dopo il tour primaverile che lo ha visto esibirsi in alcune delle principali città italiane – Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo – Remo Anzovino ha dato il via al tour estivo, che lo porterà nuovamente in giro per l’Italia e all’estero, in Europa al Copenaghen Jazz Festival, poi in autunno in Giappone, con tre concerti organizzati da New Age Productions, previsti a Tokyo, Osaka, Kyoto, a supporto dell’uscita di 'Atelier' sul mercato nipponico.

Dopo la prima data di Udine, il tour proseguirà il 10 luglio a Copenaghen, il 15 luglio a Torre a Mare (Ba), il 16 luglio a Ostuni (Br), il 18 luglio a Polignano a Mare (Ba), il 25 luglio a Altavilla Milicia (Pa), il 26 luglio a Trabia (Pa), il 7 agosto a Sassari, l’8 agosto a Reggio Calabria, il 9 agosto a Castelvetrano (Tp), il 10 agosto a Santa Flavia (Pa), l’11 agosto a Termini Imerese (Pa), il 12 agosto a Cefalù (PA), il 13 agosto a Cattolica Eraclea (Ag). I concerti si terranno in suggestivi spazi all'aperto, castelli, parchi archeologici e musei, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva tra musica e paesaggio.

In autunno, Anzovino volerà in Giappone per una serie di concerti a Tokyo, Osaka e Kyoto, in occasione dell'uscita del disco nel paese. Le date nipponiche sono previste per il 4 novembre alla Suntory Hall di Tokyo, il 5 novembre alla Phoenix Hall di Osaka e il 6 novembre alla Alti Hall di Kyoto. Il disco in piano solo – anticipato dai brani 'Chaplin', 'Istanbul' e 'Galilei' e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica – ha esordito al settimo posto della classifica Fimi dei CD e Vinili più venduti in Italia, album strumentale più venduto in assoluto, superando così i risultati ottenuti del precedente 'Don’t Forget to Fly', primo suo album completamente solo piano.