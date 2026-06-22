'Rita la Zanzara', restaurato il musicarello cult da Titanus e Cineteca Nazionale

Nell’ambito della valorizzazione del grande patrimonio cinematografico italiano, Titanus, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, annuncia il restauro di 'Rita la Zanzara' (1966). La celebre pellicola, diretta da Lina Wertmüller (sotto lo pseudonimo di George Brown) e interpretata da Rita Pavone al fianco di Giancarlo Giannini, sarà presentata il 23 giugno alle 17:30 in anteprima ufficiale alla nuova edizione del festival Il Cinema Ritrovato di Bologna. Il restauro di 'Rita la zanzara' è stato realizzato nel 2026 dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale in collaborazione con Titanus S.p.A. a partire dai negativi scena e colonna originali. Tutte le lavorazioni sono state effettuate presso il laboratorio Csc Digital Lab.

Questo intervento non è soltanto un atto di salvaguardia della memoria visiva, ma la celebrazione di una precisa intuizione industriale e culturale che ha ridefinito il panorama cinematografico del Paese. "Fu proprio la Titanus, con la lungimirante visione di mio padre Goffredo Lombardo, a dare al 'musicarello' una vera e propria identità di genere", sottolinea in una nota Guido Lombardo, presidente di Titanus. "Abbiamo preso una formula fino ad allora spontanea e l'abbiamo trasformata in una macchina industriale perfetta, elevando gli standard qualitativi e coinvolgendo registi di talento e maestranze d'eccellenza. Il ruolo di Titanus è stato fondamentale: abbiamo trasformato un fenomeno di costume in un genere cinematografico autonomo e strutturato, capace di intercettare i desideri delle nuove generazioni e di ridefinire il pop in chiave italiana", conclude.

'Rita la Zanzara' rappresenta l’apice di questa felice stagione cinematografica, unendo il ritmo della commedia alle canzoni e diventando lo specchio di un’Italia in pieno fermento giovanile. Insieme a questo titolo, Titanus presenterà̀ in rassegna a Bologna altri capolavori del proprio catalogo: 'Rocco e i suoi fratelli' (1960) e 'Il Gattopardo' (1963) di Luchino Visconti, e 'La bugiarda' (1965) di Luigi Comencini. Con questa partecipazione, la storica casa di produzione ribadisce il suo legame indissolubile con la storia del cinema italiano, continuando a far splendere sul grande schermo le pellicole che hanno fatto sognare intere generazioni.