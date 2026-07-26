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Ritorno al Futuro: Riccardo Fogli è diventato Doc!

Grande somiglianza con il mitico Doc Brown, lo scienziato del film 'Ritorno al Futuro'

Riccardo Fogli e Doc
Riccardo Fogli e Doc
26 luglio 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Capelli bianchi spettinati, sguardo vivace e un'aria da visionario: guardando oggi Riccardo Fogli, mentre si reca a Palermo per un concerto, il paragone con il mitico Doc Brown, lo scienziato di Ritorno al Futuro, viene quasi spontaneo.

Il cantante toscano sfoggia un look che ricorda da vicino quello interpretato da Christopher Lloyd nella celebre trilogia, tanto da far sorridere fan e appassionati di cinema. Naturalmente resta immutato il suo carisma da artista, ma l'impressione è che da un momento all'altro possa salire su una DeLorean e partire per un nuovo viaggio nel tempo. Una somiglianza curiosa e divertente che non passa inosservata.

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Riccardo Fogli musica concerto Doc di Ritorno al Futuro
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