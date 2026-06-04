Migliaia di persone hanno affollato il Parco Arena Rino Gaetano di Montesacro per la sedicesima edizione del Rino Gaetano Day, confermando l'evento come uno degli appuntamenti più sentiti della musica d'autore italiana. A 45 anni dalla sua scomparsa, fan da tutta Italia si sono riuniti per una giornata di musica e riflessione, che quest'anno ha avuto come filo conduttore il sostegno alla Fondazione Una Nessuna Centomila e il contrasto alla violenza di genere. La manifestazione, inserita nel programma di Viteculture e realizzata con il sostegno dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, in collaborazione con il Municipio Roma III Montesacro, Siae e Arci Incontra il Mondo, con il supporto di Nuovo Imaie, ha visto alternarsi sul palco musica dal vivo, incontri e momenti di approfondimento. Il sostegno della Fondazione Una Nessuna Centomila ha attraversato l'intera manifestazione, partendo proprio dall'universo femminile raccontato da Rino Gaetano nei suoi testi, popolati da donne forti, indipendenti e determinate, ancora oggi simbolo di emancipazione e libertà.

L'evento, ideato da Anna Gaetano e realizzato con il coordinamento di Alessandro Gaetano e Miranda Shkurtaj, è stato presentato dall'autrice e conduttrice televisiva Metis Di Meo. Ad aprire il pomeriggio sono state le artiste di Lunatika Factory, progetto dedicato alla valorizzazione della nuova scena cantautorale femminile. Particolarmente significativo il talk dedicato ai cinquant'anni dell'album 'Mio fratello è figlio unico', che ha posto al centro temi come inclusione sociale, emancipazione femminile e contrasto alla violenza di genere attraverso una rilettura contemporanea dell'opera di Rino Gaetano. L'incontro, realizzato insieme alla Fondazione Una Nessuna Centomila, ha visto la partecipazione della vicepresidente Celeste Costantino, di Alessandro Gaetano e di Metis Di Meo.

A portare i saluti istituzionali sono stati l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, la Presidente del Municipio Roma III Cristina Michetelli e l'Assessore alla Cultura Paolo Marchionne. Tra i momenti più emozionanti della giornata la consegna del Premio Rino Gaetano a Giulia Mei da parte dell'ospite a sorpresa Fabrizio Biggio, accolta con grande entusiasmo dal pubblico presente. In serata il palco è stato conquistato dalla Rino Gaetano Band, la formazione ufficiale guidata da Alessandro Gaetano insieme a Michele Amadori, Alberto Lombardi, Ivan Almadori, Fabio Fraschini e Marco Rovinelli. Al loro fianco si sono alternati numerosi ospiti: Giulia Mei, Fasma, Danielle, Davide De Luca, Diana Tejera, Vanessa Cremaschi, Artù e Primogenito, dando vita a una grande festa collettiva che ha coinvolto l'intera Arena. "Il Rino Gaetano Day è molto più di un concerto" dichiara Alessandro Gaetano. "È un appuntamento che ogni anno rinnova un legame affettivo straordinario tra Rino e il suo pubblico. Vedere migliaia di persone riunite per cantare insieme le sue canzoni significa capire quanto il suo messaggio sia ancora vivo e necessario".