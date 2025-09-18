Continua l'omaggio televisivo a Robert Redford. Stasera, giovedì 18 settembre, in tv uno dei film interpretati dal regista e attore scomparso a 89 anni lo scorso 16 settembre. Si tratta de 'Il vento del perdono', che ha girato a quasi 70 anni nel 2005, vent'anni fa.

Il film

Diretto da Lasse Hallström, il film è tratto dal romanzo 'An Unfinished Life' (questo anche il titolo del film in lingua originale) di Mark Spragg. Accanto a Robert Redford recitano altre due star, Morgan Freeman e Jennifer Lopez.

Redford intepreta Einar Gilkyson, un uomo che ha chiuso le porte del suo cuore al resto del mondo dopo la morte del suo unico figlio. Il suo ranch è andato in rovina così come il suo matrimonio e l'unica persona che ha accesso al suo solitario universo è il fedele braccio destro Mitch (Freeman). Finché un giorno arriva alla fattoria Jean (Lopez), la moglie di suo figlio che Einar ritiene la vera responsabile delle sue sofferenze. Insieme a lei c'è la figlia undicenne Griff e sarà proprio lei, in cerca di una figura paterna, a sollevare piano piano le pietre accumulate sul cuore dell'anziano allevatore.

Dove e quando vederlo in tv

Il film sarà trasmesso alle 21.30, in prima serata, su Tv8.