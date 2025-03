Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo, il 25 aprile esce 'Il dominio della luce'

Sarà disponibile in tutti i negozi di dischi, tradizionali e online, a partire dal 25 aprile prossimo 'Il dominio della luce', l’inedito progetto musicale e letterario di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo (Woodworm/Wudz Edizioni). I due artisti hanno annunciato attraverso i loro canali social la nascita di questo lavoro: “Uscirà il 25 aprile il nostro primo progetto di inediti dopo anni di intensa collaborazione e di profondo lavoro fatto sulla musica immortale del nostro amato Nick Drake. Ci lavoriamo da più di due anni e ci teniamo moltissimo. È un oggetto magico, misterioso e multiforme. Un album di musica strumentale, una sorta di colonna sonora di un film immaginario, immaginato. Ma anche un libro a cui hanno contribuito tantissimi autori ed autrici che amiamo e con cui desideravamo collaborare e confrontarci”.

Angelini e D’Erasmo, amici di lunga data e musicisti uniti da una viscerale passione per la musica (hanno pubblicato nel 2005 il disco tributo a Nick Drake 'PongMoon') hanno riversato nel nuovo progetto non solo tutto lo studio e la passione che li contraddistingue e che li ha fatti diventare negli anni dei veri e propri punti di riferimento del panorama italiano, ma una necessità comunicativa che oggi si fa profondamente necessaria. Come spiegano i due autori: “L’intento dietro 'Il dominio della luce' è quello di stimolare una riflessione condivisa sul concetto di luce, nei tempi oscuri e spaventosi che ci troviamo ad abitare. Il desiderio condiviso di accendere ognuno una propria piccola luce ad illuminare le strade spesso buie che percorriamo. Con una fiaccola, un lume, un laser o un led, una poesia, un breve saggio o un racconto, un dipinto, una melodia di violino o un arpeggio vorticoso di chitarra, un drone di slide guitar o poche, delicate e solitarie note di pianoforte”.

Questa presa di coscienza ha fatto sia che 'Il dominio della luce' non fosse solo un album, scritto e suonato da Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, ma anche un libro che uscirà unitamente al disco disponibile in edizione Supergatefold con Lp nero 180 gr e libro. Il lungo elenco di autori e autrici che hanno accettato l’invito di Angelini e D’Erasmo a partecipare a questo progetto racchiude musicisti, scrittori, artisti, filosofi, registi, attori, persone che hanno saputo cogliere immediatamente lo spirito del disco. Hanno partecipato (in ordine alfabetico): Federico Baldi, Sandro Bonvissuto, Vasco Brondi, Ilaria Caffio, Giulia Caminito, Tommaso Di Dio, Enrico Gabrielli, Chiara Gamberale, Gemitaiz, Vittorio Lingiardi, Francesca Mannocchi, Flavia Mastrella, Paolo Nori, Greta Olivo, Fabio Peri, Telmo Pievani, Antonio Rezza, Filippo Timi ed Emanuele Trevi. A questi si aggiunge Marco Mottolese che ha firmato la prefazione.