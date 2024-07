Roma, al via 'In Musica per il sociale' per promuovere giovani artisti

La magia della musica orchestrale torna a incantare grandi e piccini con la terza edizione di 'In Musica per il Sociale', frutto di una collaborazione tra Inps, Roma Tre Orchestra e Ministero della Cultura e volto alla promozione dei giovani artisti. L’evento, che si terrà stasera alle 20.30 presso il Convitto Vittorio Locchi in via Carlo Spinola 11, promette una serata di narrazioni orchestrali che trasporteranno il pubblico in un mondo di immaginazione e avventura.

Il programma della serata include alcuni dei capolavori più amati del repertorio orchestrale. Si inizierà con il celebre 'L’apprendista stregone' di Paul Dukas, un brano ricco di suspense e fascino che narra le avventure magiche e gli incidenti dell’apprendista mentre lotta con le scope animate. A seguire, verrà eseguita la suite orchestrale 'Ma Mère l’Oye' di Maurice Ravel, ispirata alle fiabe di Charles Perrault, che promette di affascinare il pubblico con le sue melodie incantevoli. La serata si concluderà con la famosa fiaba musicale 'Pierino e il lupo' di Sergej Prokofiev, dove ogni personaggio prenderà vita attraverso un proprio tema musicale distintivo.

La voce narrante d’eccezione sarà quella di Lucia Lavia mentre la direzione sarà affidata al rinomato Maestro Massimiliano Caldi, della Roma Tre Orchestra.L’evento sarà un'occasione per avvicinare i più piccoli alla grande musica e per vivere una serata all’insegna della cultura e del divertimento. L’ingresso è gratuito per tutti i dipendenti Inps e un accompagnatore.