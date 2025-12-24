Il confronto tra il cantante e il tennista dietro le quinte di Ballando con le stelle
"Prendo farmaci tutti giorni. Ho avuto un attacco di panico anche in un concerto". Dietro le quinte di Ballando con le stelle, Fabio Fognini e Rosa Chemical si confrontano sui problemi legati ad attacchi di panico, esperienza che entrambi i concorrenti dello show hanno affrontato in passato. La conversazione tra il tennista e il cantante, durante l'ultima puntata del programma, viene proposta dalla clip realizzata per Ballando Segreto.
"Sono in cura per attacchi di panico e di ansia, prendo farmaci tutti i giorni", dice il cantante. "Ho avuto un attacco di panico bruttissimo, sono andato dal dottore, psicologo e psicoterapeuta. Sono uscito, volavo. Non mi hanno dato farmaci, ogni tanto prendo pasticche prima di dormire, tipo melatonina...", racconta Fognini, descrivendo.
"Pensa, a me è venuto un attacco mentre stavo cantando in concerto. Ho abbandonato il concerto, lì ho deciso di fermarmi per un anno e di andare in terapia -dice Rosa Chemical-. Mi sono dovuto sdraiare a terra, con le gambe alzata. Mi veniva da vomitare, non respiravo più, mi sentivo svenire... Tremendo...".