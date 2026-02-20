Rosa Chemical: "Dopo Sanremo la depressione. Fedez? Lo bacerei di nuovo, non si è lasciato con Ferragni per colpa mia'

"Dopo Sanremo sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato. Questo mostro nella mia vita c’è sempre stato. Il punto è che non mi sono mai curato, pensavo di non aver bisogno di chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio. Avrei dovuto iniziare prima". Così Rosa Chemical racconta della malattia scoperta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1.

Per Rosa, il Festival è stato un momento che ha segnato uno spartiacque nella sua carriera: "Ha rappresentato la svolta - dice - il punto più alto della mia carriera. Da artista noto nell’underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo". Poi il capitolo più discusso: il bacio con Fedez sul palco dell’Ariston. Alla domanda della De Girolamo, se lo rifarebbe, Chemical risponde senza esitazioni: "Sì, lo rifarei. Se in quel momento l’ho fatto, significa che per me era giusto farlo". Sulle polemiche che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez dopo il Festival, l’artista è netto: "Se due persone si lasciano non è per un bacio sul palco. Non mi sento assolutamente responsabile".

Infine, non nasconde che alcune critiche lo abbiano toccato, anche quelle di Renato Zero: "Un po’ mi è dispiaciuto, devo essere sincero. Però me ne sono fatto una ragione", conclude.