Roma si prepara a diventare la capitale della musica estiva. In occasione del decimo anniversario di RTL 102.5 Power Hits Estate, la manifestazione raddoppia e inaugura l’edizione 2026 con un grande evento live domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico, primo atto del percorso che porterà alla finale del 1° settembre all’Arena di Verona già sold out. Oltre trenta artisti saliranno sul palco per dare il via alla sfida che decreterà il tormentone dell’estate italiana.

L’evento, diventato negli anni uno degli appuntamenti simbolo della stagione estiva, celebra dieci anni di musica live, radio e partecipazione del pubblico. Il concerto sarà trasmesso in diretta dalle 21 su RTL 102.5, in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play.

“Anche quest’anno sarà uno spettacolo imperdibile”, dichiara Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5. “Il Power Hits Estate celebra il suo decimo anniversario ed è l’unico evento musicale live con una classifica trasmessa in diretta per decretare la hit dell’estate. La line up è unica e inimitabile e la grande novità sarà la conduzione a quattro”.

Il cast

A guidare lo show saranno infatti Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati, per la prima volta insieme sul palco della manifestazione. Una conduzione corale pensata per rendere ancora più dinamico il racconto della serata.

Il cast annunciato per la tappa romana riunisce alcuni dei principali protagonisti della scena musicale italiana: Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Colapesce, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Emma, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Geolier, Gigi D’Alessio, Giorgia, Irama, J-Ax, Levante, Madame, Marco Masini, Nayt, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Salmo, Serena Brancale, The Kolors e Tommaso Paradiso, insieme a molti altri artisti.

Il palco

Tra le novità dell’edizione 2026 anche una produzione completamente rinnovata. Il Centrale del Foro Italico ospiterà un palco a 360 gradi con due passerelle, una torre led centrale e un allestimento pensato per avvicinare artisti e pubblico in un’esperienza immersiva.

La serata segnerà inoltre l’avvio ufficiale della 'Speciale Classifica RTL 102.5 Power Hits Estate 2026', realizzata in collaborazione con EarOne. Gli ascoltatori potranno votare attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play contribuendo, insieme ai dati di airplay radiofonico, all’elezione della canzone vincitrice dell’estate 2026.

Nel corso degli anni il premio è stato conquistato da artisti e brani diventati veri fenomeni stagionali, da 'Tra le granite e le granate' di Francesco Gabbani fino ad 'A me mi piace' di Alfa feat. Manu Chao, vincitrice dell’edizione 2025.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai contenuti social e al backstage. Dalle interviste esclusive al red carpet, RTL 102.5 racconterà l’evento attraverso una copertura digitale completa, con collegamenti live e contenuti inediti per il pubblico che seguirà la serata da casa.