Sabrina Salerno ospite oggi, domenica 9 febbraio, racconta il dramma della sua malattia, un tumore al seno. "Mio figlio è stata la mia forza" dice la cantante commuovendosi in diretta. "La cicatrice non è tanto fisica quanto psicologica. Luca (il figlio, ndr.) si è preoccupato, lo so, ma mi ha detto 'mamma, io lo so che ce la farai, supererai tutto'".

"Forse questo è stato un colpo più forte degli altri - rivela - è stato difficile trovare un senso, ma poi ho capito che, condividendo la mia esperienza, avrei potuto spiegare ad altre donne quanto è importante fare prevenzione e dimostrare che 'nonostante i momenti bui ce la si fa'".