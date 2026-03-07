circle x black
Cerca nel sito
 

"Offese contro Sal Da Vinci e Napoli", arriva l'esposto per 'discriminazione territoriale'

L'annuncio dell'avvocato Pisani dopo i giudizi espressi da Aldo Cazzullo

Sal Da Vinci
Sal Da Vinci
07 marzo 2026 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arriva un esposto per 'difendere' Sal Da Vinci, trionfatore al Festival di Sanremo 2026, e Napoli. Lo annuncia l'avvocato Angelo Pisani in relazione al giudizio espresso dal giornalista Aldo Cazzullo sulla canzone 'Per sempre sì'. "Associare una canzone alla 'colonna sonora di un matrimonio della camorra' non è critica musicale ma un grave stereotipo offensivo e discriminatorio verso Napoli e la cultura meridionale. La libertà di stampa è un valore fondamentale, ma non può diventare libertà di insulto o di discriminazione territoriale", dice Pisani, fondatore del progetto antiviolenza 1523.it.

Il legale esprime solidarietà nei confronti dell’artista napoletano, "vittima di una violenza mediatica e di stereotipi offensivi verso Napoli e la cultura meridionale", e invita inoltre l’Ordine dei Giornalisti ad intervenire immediatamente per verificare il rispetto delle regole deontologiche della professione. "Un giornalista ha una grande responsabilità sociale: la sua penna può informare, ma può anche alimentare pregiudizi. Per questo l’Ordine deve valutare se siano stati violati i principi di correttezza, rispetto e responsabilità dell’informazione".

L’esposto, spiega l'avvocato, sarà presentato nell’interesse dei cittadini napoletani e dei fan dell’artista "affinché vengano valutati eventuali profili di violenza mediatica e discriminazione territoriale. Napoli merita rispetto. La critica è libera, ma la discriminazione non è tollerabile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sal da vinci aldo cazzullo cazzullo da vinci
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza