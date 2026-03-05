circle x black
Sal Da Vinci, Cazzullo stronca la canzone vincitrice di Sanremo 2026: la polemica

Il vicedirettore del 'Corriere della sera' risponde a un lettore sulla frase "Brano da matrimonio camorra"

Aldo Cazzullo e Sal da Vinci - (Ipa)
Aldo Cazzullo e Sal da Vinci - (Ipa)
05 marzo 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo attacco di Aldo Cazzullo alla canzone vincitrice di Sanremo 2026. "Amo Napoli e i napoletani. Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano. Siccome io la amo, non mi piace Sal Da Vinci. Adoro invece la grande tradizione della canzone napoletana, portata in tutto il mondo dall’Orchestra italiana di Renzo Arbore, ma prima ancora elevata ai massimi livelli da Caruso e da altre tra le più belle voci che non solo l’Italia ma l’umanità abbia mai avuto", scrive sul 'Corriere della Sera' Aldo Cazzullo rispondendo a un lettore che si diceva sorpreso per la polemica innescata dallo stesso Cazzullo su 'Per sempre sì' da lui ritenuta "adatta ad un matrimonio della camorra".

"Amo Tullio De Piscopo, Tony Esposito, la Nuova Compagnia di Canto Popolare di Eugenio Bennato, suo fratello Edoardo, James Senese - scrive sulle pagine del 'Corriere' - Amavo soprattutto il più grande di tutti, Pino Daniele. Allo stesso modo amo il cinema di Totò e il teatro di Eduardo. Artisti che affondano profondamente le loro radici nella Napoli popolare, ma che hanno saputo parlare a tutti, in ogni tempo e in ogni luogo. Ho qualche dubbio che rimarrà 'Per sempre sì'".

"Geolier oggi, come Nino D’Angelo ieri, possono piacere o meno, ma sono voci originali, interessanti - commenta ancora - La Napoli di Sal Da Vinci oggi, come la Napoli di Mario Merola ieri, rappresenta uno stereotipo che con la cultura napoletana non ha molto a che fare. È un’attitudine strappacore, enfatica, consolatoria. Modugno era pugliese, anche se passava per siciliano, ma era comunque un artista del Sud e la canzone con cui vinse Sanremo nel 1958 era molto popolare e molto moderna. Purtroppo non possiamo dire lo stesso di Sal Da Vinci", conclude Cazzullo.

