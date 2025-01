Poche collaborazioni tra i big in gara e tanti omaggi ai grandi della musica italiana nella quarta serata di Sanremo 2025, quella dedicata a duetti e cover. Carlo Conti in diretta con il Tg1 ha ufficializzato la lista delle coppie. Le cover verranno giudicate da televoto, sala stampa e radio: ci sarà un vincitore della serata ma i voti non influiranno sulla classifica finale.

Pochi 'Giochi di Coppia' tra i Big

L'idea del direttore artistico di favorire duetti tra i big in gara, una sorta di 'gioco delle coppie', non ha riscosso grande successo. Sono soltanto tre le coppie di Big che si sono formate: Elodie e Achille Lauro si esibiranno con un mix di 'A mano a mano' di Riccardo Cocciante e 'Folle città' di Loredana Bertè; Tony Effe e Noemi interpreteranno 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano (citato anche nel brano di Effe in gara); e Rkomi, insieme a Francesca Michielin, proporrà 'La nuova stella di Broadway' di Cesare Cremonini.

I big campani cantano Napoli e omaggiano Pino Daniele

A Sanremo, i big napoletani scelgono la loro città come tema per la serata delle cover. I The Kolors duetteranno con Sal Da Vinci sulle note di 'Rossetto e caffè', successo doppio platino. Rocco Hunt e Massimo Ranieri renderanno omaggio a Pino Daniele, di cui ricorre quest'anno il 70esimo anniversario della nascita e il decimo della scomparsa. Hunt, insieme a Clementino, si esibirà con 'Yes I know my way' (1981), mentre Ranieri, accompagnato dai Neri per Caso, ha scelto 'Quando' (1991), colonna sonora del film di Massimo Troisi 'Pensavo fosse amore. .. invece era un calesse'.

Un viaggio nella musica italiana: da De André a Modugno

Anche i genovesi omaggiano un loro grande artista: Fabrizio De Andrè. Bresh con Cristiano De Andrè per 'Crêuza de mä', brano del 1984 interamente cantato in genovese. Olly, con Goran Bregovic and The Wedding e Funeral band ricorderà il cantautore ligure con 'Il pescatore'. Doppio omaggio anche per Califano che, dopo Tony Effe e Noemi, è il protagonista anche del duetto di Willie Peyote che con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga proporrà 'Un tempo piccolo'.

Battiato per Cristicchi e Dalla per Brunori

Altri cantautori in gara hanno scelto di omaggiare grandi nomi della musica italiana. Simone Cristicchi reinterpreterà 'La cura' di Franco Battiato. Brunori Sas, con Riccardo Sinigallia e Antonio Dimartino, ricorderà Lucio Dalla con 'L'anno che verrà'. Lucio Corsi, in un duetto sorprendente con Topo Gigio, canterà 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno. Joan Thiele, insieme a Frah Quintale, proporrà 'Che cosa c'è' di Gino Paoli.

Coma_Cose omaggiano i Righeira, Marcella Bella canta Celentano

Un altro omaggio alla musica italiana è quello proposto dai Coma_Cose che con Johnson Righeira ricorderanno il brano 'L'estate sta finendo' che compie 40 anni. Mentre Marcella Bella con i violinisti gemelli Mirko e Valerio Lucia porteranno 'L'emozione non ha voce' di Adriano Celentano.

Ornella Vanoni per Gaia e Toquinho, i Modà celebrano i 20 anni di 'Angelo'

Duetto italo-brasiliano per Gaia che insieme a Toquinho interpreterà 'La voglia, la pazzia' di Ornella Vanoni (scritta dallo stesso Toquinho con Vinícius de Moraes) mentre Rose Villain con Chiello si esibirà con 'Fiori rosa, fiori di pesco' di Lucio Battisti. Francesco Gabbani duetterà con Tricarico sulle note del brano di quest'ultimo 'Io sono Francesco' mentre i Modà con Francesco Renga si esibiranno sulle note di 'Angelo', brano che torna sul palco dell'Ariston 20 anni dopo la vittoria sanremese del 2005.

Giorgia chiama Annalisa per 'Skyfall' di Adele, successi internazionali anche Brancale e Irama

Giorgia chiama Annalisa, reduce da un anno di successi. Due grandi voci che puntano ad emozionare l'Ariston con il brano di Adele 'Skyfall'. Dal Sanremo 2024 arriva anche Alessandra Amoroso scelta da Serena Brancale per interpretare 'If I Ain't got you' di Alicia Keys. E promette di regalare grandi vocalizzi anche il duetto di Clara con Il Volo con il brano 'The sound of silence' di Simon & Garkunkel. Anche Irama ha optato per un brano internazionale, 'Say Something' di Christina Aguilera, che canterà insieme ad Arisa. E Sarah Toscano è con gli Ofenbach e la loro 'Be mine'.

Cover a barre per i rapper:Emis Killa con Lazza, Fedez con Masini, Shablo & co. con Neffa

La scena rap è rappresentata da Emis Killa che ha scelto Lazza e Laura Marzadori per la hit '100 messaggi' mentre sale le curiosità per l'esibizione di Fedez in coppia con Marco Masini per una versione di 'Bella stronza', che probabilmente conterrà delle barre inedite del rapper. l rap old school di Shablo & co. si unirà a Neffa per un mix di 'Amor de mi vida' dei Sottotono e 'Aspettando il sole' di Neffa.

Al Tg1 Conti ha annunciato a sorpresa anche due premi alla Carriera che andranno a Iva Zanicchi e Antonello Venditti: "Ci saranno due premi alla carriera", ha detto Conti. "Il primo va ad una donna che 60 anni fa ha esordito al Festival di Sanremo e l'ha vinto per ben tre volte ed è Iva Zanicchi", "l'altro è uno dei grandi cantautori italiani che continua a regalarci successi ed è il grande Antonello Venditti", ha aggiunto Conti, sottolineando: "Sto facendo l'invito adesso. Anche loro lo scoprono adesso".

