"Nel bene o nel male sono sempre spontanea". Elodie si confessa in conferenza stampa a Sanremo 2025 oggi 13 febbraio, nella terza giornata del Festival. "Sono un essere umano e accetto tutti i lati della mia personalità, li abbraccio e non li giudico più. Cerco di essere la mia versione migliore e vado in terapia quando sento l'esigenza di confrontarmi con me stessa. Cerco di volermi bene, rispettarmi e di essere sempre fedele a me stessa", dice la cantante.

E sul brano 'Dimenticarsi alle 7' in gara al festival dice: "Porto la mia versione sanremese. Mi sembrava bello portare qualcosa che fosse più legato alla nostra tradizione ma che ha le mie sonorità. Ho cercato di far pace con la musica leggera". Ma nel nuovo disco 'Dimenticarsi alle 7' sarà l'unico pezzo con queste sonorità: "E' un album urban e ci saranno donne diverse".

Per Elodie è la quarta partecipazione al festival di Sanremo: "Ho un rapporto emotivo importante. E' un palco magico, ti fa sentire potente bella e cantante". E la classifica non è una preoccupazione: "Quello che sta a cuore a me è che la canzone piaccia. Le coppe non sono fatte per me".