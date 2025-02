Tutti pazzi per Jovanotti. Una folla di fan e curiosi ha atteso a lungo l'arrivo dell'artista al Teatro Ariston per le prove 'top secret' del suo set per Sanremo 2025. Lorenzo Cherubini, che sarà ospite martedì della prima serata di Sanremo 2025, all'arrivo ha firmato qualche autografo prima di essere scortato rapidamente dentro il teatro. Cappellino arancione e completo grigio, Jovanotti ha salutato tutti prima di entrare in teatro.