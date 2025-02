Il Festival di Sanremo 2025 si apre con la prima serata in programma martedì 11 febbraio. Sul palco dell'Ariston, mentre la scaletta prende forma con Gaia candidata ad aprire lo show, sfileranno tutti i 29 in gara (tanti sono diventati dopo il ritiro di Emis Killa) nella rassegna condotta da Carlo Conti. Quella di presentare tutti i cantanti in contemporaneamente durante la serata d’esordio del festival è diventata una tradizione cara ai discografici perché permette di pubblicare subito dopo la diretta sia tutti i singoli brani che la compilation del festival.

La scaletta

Ad aprire il festival sarà un ricordo del pianista e compositore Ezio Bosso, scomparso nel 2020, che Conti aveva ospitato nel suo secondo Sanremo, nel 2016. Conti farà ascoltare un suo brano e ricorderà le sue parole, che gli hanno ispirato la parola chiave del festival di quest’anno: insieme.

La gara

Ad aprire la competizione dei 29 Big dovrebbe prevedere l'uscita di Gaia, seguita da Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama e tutti gli altri. L’ordine di uscita è in corso di definizione e aggiornamento.

Gli ospiti

Gli ospiti della prima serata del festival saranno la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Anita Awad che eseguiranno insieme ‘Imagine’ di John Lennon per portare sul palco dell’Ariston un messaggio per la pace in medioriente e non solo. Il loro intervento è previsto intorno alle 22. Mentre circa mezz’ora dopo ci sarà l'atteso set di Jovanotti che porterà uno spettacolo ad altro tasso di energia sul palco.