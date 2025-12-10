circle x black
Sanremo 2026, trio rosa per il PrimaFestival: ecco Stokholma, Moslehi e Rey

Il trio, già in commissione a Sanremo Giovani, condurrà la striscia quotidiana dal 24 al 28 febbraio

Stokholma, Moslehi e Rey - fotogramma/ipa
Stokholma, Moslehi e Rey - fotogramma/ipa
10 dicembre 2025 | 14.24
Redazione Adnkronos
Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey saranno le conduttrici del PrimaFestival 2026. È quanto apprende l'Adnkronos. Un trio tutto al femminile per lanciare la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Le tre presentatrici guideranno la striscia quotidiana che, dal 24 al 28 febbraio, racconterà l'atmosfera e il clima della kermesse direttamente dalla città dei fiori, preparando il pubblico alle serate in onda dal Teatro Ariston.

Per Stokholma, Moslehi e Rey si tratta di una ‘promozione’ guadagnata sul campo, dopo aver fatto parte della commissione musicale di Sanremo Giovani 2025, il talent di Rai 2 condotto da Gianluca Gazzoli, che ha appena concluso la sua fase preliminare. Con la semifinale andata in onda martedì 9 dicembre da Via Asiago, si sono infatti spalancate le porte di 'Sarà Sanremo', l'ultimo atto per i giovani artisti che sognano di calcare il palco più prestigioso d'Italia. La serata finale, in programma al Teatro del Casinò di Sanremo, andrà in onda domenica 14 dicembre in prima serata su Rai 1 (e in simulcast su Rai Radio2 e RaiPlay) durante la quale verranno svelati anche i titoli delle canzone dei big in gara.

A contendersi l'accesso alla categoria Nuove Proposte del Festival 2026 saranno sei artisti: Antonia, Angelica Bove, Nicolo’ Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. Questo il verdetto della Commissione musicale - composta dalle stesse Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, insieme a Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia e ai ‘giurati fuori onda’ Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo e Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time. Dei sei finalisti di 'Sarà Sanremo', solo due otterranno il pass per il Festival. A loro si aggiungeranno altri due giovani artisti provenienti da Area Sanremo, completando così il quartetto delle Nuove Proposte che gareggeranno a Sanremo 2026.

