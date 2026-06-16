"Stefano non ha bisogno di consigli e benedizioni. Lui e il suo gruppo sapranno fare al meglio, portando nuova linfa e nuove idee". Così Carlo Conti, in occasione della presentazione del Tim Summer Hits 2026, ha risposto a chi gli chiedeva se avesse dato qualche consiglio a Stefano De Martino, nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Interpellato sull'indiscrezione di un possibile cambio di regolamento per il Festival, con una presunta "serata Eurovision", Conti ha commentato: "Se ci sarà questa variazione, vorrà dire che hanno ritenuto giusto farla. L'importante è che ci sia sempre la gara delle canzoni".