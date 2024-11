Al Bano vuole la gara di Sanremo 2025 a tutti i costi. Lo sottolinea all'Adnkronos lo stesso cantante, che svela come stia incidendo proprio in queste ore due brani che presenterà a Carlo Conti in vista del Festival del prossimo anno: "Uno parla d'amore, l'altro invece è sull'amore come strumento di pace in questa epoca di guerra''.

Per tornare in gara sul palco dell'Ariston nell'edizione 2025 del Festival Al Bano racconta di aver rinunciato a prendere parte al programma di Canale 5 'Io Canto Senior'. "Visto che già si parlava di me a Sanremo, ho scelto di non andarci'', spiega. ''Ho già incontrato Carlo Conti e gli ho detto: 'Non ho visto il mio nome, per caso ci hai ripensato?' e lui mi ha assicurato di no e che 'tutto sarà fatto il 2 di dicembre'", prosegue il cantante pugliese, che poi si toglie un sassolino dalla scarpa: "Io volevo andare a Sanremo in gara anche lo scorso anno ma Amadeus mi ha dato 'il bidone'. Speriamo che quest'anno invece vada in porto. La bellezza di Sanremo è la gara, ho iniziato a partecipare al Festival da solo e voglio finirlo da solo". (di Alisa Toaff)