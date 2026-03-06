circle x black
Lda & Aka 7Even, oggi esce il primo album insieme 'Poesie Clandestine'

Dalla tracklist completa ai formati disponibili. Nell'album anche il brano con cui i due artisti hanno partecipato a Sanremo

Lda & Aka 7Even - Ipa
Lda & Aka 7Even - Ipa
06 marzo 2026 | 08.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, venerdì 6 marzo, esce 'Poesie Clandestine', il primo album insieme di Lda e Aka 7Even, disponibile in digitale e in formato cd e cd autografato. L’album contiene l’omonimo brano presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo attualmente alla #5 della classifica Top 50 Italia di Spotify e 'Andamento Lento' con Tullio De Piscopo, una rilettura speciale dell’iconico brano dello stesso De Piscopo, portato sul palco del Teatro Ariston durante la serata delle cover.


L'album

L’album 'Poesie Clandestine', composto da 10 brani, prende forma dalla connessione umana, ancor prima che artistica, tra Lda e Aka 7even, cresciuta nel tempo tra vicinanza, vita condivisa e uno scambio spontaneo e continuo di suoni, idee e prospettive.

Il progetto nasce tra le mura di casa, in modo spontaneo e naturale. 'Poesie Clandestine' è un album che parla d’amore, con sonorità che affondano le radici nella musica napoletana e nel cantautorato italiano, aprendosi a influenze più moderne. Un percorso creativo vissuto con leggerezza e autenticità, capace di portare in superficie anche le emozioni più intime.

La tracklist

Questa la tracklist completa: 1. Poesie Clandestine, 2. Ultimo Ballo, 3. La fine del mondo, 4. Maledetta voglia di te, 5. Mi ricordi lei, 6. Nera Malinconia, 7. Non so dire addio, 8. Stupide Parole, 9. Nun è over, 10. Andamento Lento con Tullio De Piscopo.

Il brano portato a Sanremo

È proprio questa amicizia di lunga data ad averli portati in gara insieme alla 76° edizione del Festival di Sanremo con l’omonimo brano 'Poesie Clandestine', trasformando un percorso condiviso in un progetto artistico comune.

Scritto da Luca D’Alessio (Lda), Luca Marzano (Aka 7Even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, il brano "parla di un amore carnale, un amore viscerale", un amore intenso ma al tempo stesso fuggitivo: un legame che non riesce mai a trovare una forma stabile, pur venendo vissuto con assoluta pienezza.

