circle x black
Cerca nel sito
 

FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

Le Bambole di Pezza si sono classificate al secondo posto con 570 punti

LDA e Aka 7even - fotogramma/ipa
LDA e Aka 7even - fotogramma/ipa
01 marzo 2026 | 20.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del 'gara bilaterale' al Festival - così come l'ha ribattezzata Elettra Lamborghini - si piazzano seconde le Bambole di Pezza e al terzo posto Sal Da Vinci. Ecco tutta la classifica completa del FantaSanremo 2026.

La classifica finale

1. Lda e Aka 7even - 780 punti

2. Bambole di pezza - 570 punti

3. Sal Da Vinci - 520 punti

4. Samurai Jay - 512 punti

5. Dargen D'Amico - 484 punti

6. Ditonellapiaga - 460

7. Elettra Lamborghini - 427 punti

8. Eddie Brock - 420 punti

9. J-Ax - 411 punti

10. Sayf - 405 punti

11. Leo Gassmann - 366 punti

12. Ermal Meta - 344 punti

13. Arisa - 325 punti

14. Malika Ayane - 298 punti

15. Fulminacci - 282 punti

16. Serena Brancale - 266 punti

17. Fedez e Masini - 240 punti

18. Luchè - 237 punti

19. Levante - 218 punti

20. Enrico Nigiotti - 211 punti

21. Tommaso Paradiso - 208 punti

22. Michele Bravi -207 punti

23. Maria Antonietta e Colombre - 199 punti

24. Mara Sattei - 198 punti

25. Nayt - 175 punti

26. Patty Pravo - 173 punti

27. Tredici Pietro - 164 punti

28. Francesco Renga -135 punti

29. Raf - 130 punti

30. Chiello - 80 punti

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 fantasanremo
Vedi anche
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza