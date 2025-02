Sanremo 2025, Annalisa chi è: la cantante in duetto con Giorgia su Skyfall

Annalisa questa sera, venerdì 14 febbraio, duetterà con Giorgia al Festival di Sanremo 2025 sulle note di 'Skyfall', brano di Adele. È uno dei duetti più attesi della serata: “Sono molto emozionata e onorata di accompagnare Giorgia che stimo da morire”, ha detto la cantante ai microfoni de ‘La Volta Buona’.

Annalisa, chi è

Annalisa Scarrone, conosciuto solo come Annalisa, nasce a Savona il 5 agosto del 1985 e si appassiona alla musica fin da piccola frequentando corsi di canto e imparando presto a suonare la chitarra.

A 18 anni comincia a scrivere le prime canzoni, ma la svolta arriva nel 2010 quando partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi dove arriva in finale aggiudicandosi il secondo posto, alle spalle di Virginio, il vincitore della decima edizione. Grazie al talent, firma un contratto con l’etichetta discografica Warner Music Italy e pubblica il suo primo album in studio, ‘Nali’. Nel 2013 partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Scintille’ e si posiziona all’ottavo posto.

Annalisa comincia a occupare un posto fisso nella top 10 delle classifiche grazie ad alcune hit estive come ‘Movimento lento’, ‘Bellissima’ e ‘Mon amour’. Nel 2021 torna sul palco dell’Ariston con il brano ‘Dieci’. Torna, nuovamente, alla kermesse canora in gara tra i Big nel 2024 con il brano ‘Sinceramente’, uno dei più amati della 74esima edizione, insieme a ‘Tuta Gold’ di Mahmood.

L'estate del 2024 è stata piena di successi, in particolare per la hit 'Storie Brevi' in collaborazione con l'artista e collega Tananai, diventato in pochi giorni un successo radiofonico.

Vita privata

Nonostante sia molto riservata sulla sua vita privata, è noto che Annalisa sia legata sentimentalmente all’imprenditore Francesco Muglia. I due convolarono a nozze il 29 giugno del 2023 nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Il matrimonio è stato celebrato in segreto: ad assistere solo i familiari più stretti e pochi amici intimi.