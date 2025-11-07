circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Carlo Conti: "Verso i 28 Big, non credo di riuscire a stare nei limiti"

Il conduttore e direttore artistico: "Dovrebbero essere 26 ma già so che non ci riuscirò, la scelta è davvero difficile. L'annuncio? Punto al 23 novembre"

Sanremo, teatro Ariston - Fotogramma
Sanremo, teatro Ariston - Fotogramma
07 novembre 2025 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cast del Festival di Sanremo 2025 potrebbe essere più numeroso del previsto. A rivelarlo è il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che, rispondendo alla domanda dei giornalisti in occasione della conferenza di presentazione di Sanremo Giovani, apre alla possibilità di aumentare il numero dei Big in gara.

"Il numero dei Big dovrebbe essere 26, ma credo di non riuscire a stare nei limiti che ci siamo dati. Penso di arrivare a 28. La scelta è davvero difficile", ammette il direttore artistico, sottolineando la complessità del lavoro di selezione.

Questa difficoltà si riflette anche sulla data di annuncio dei partecipanti e Conti esprime il desiderio di anticipare i tempi.

"La mia intenzione sarebbe quella di annunciare i nomi il 23 novembre, anche per evitare la concomitanza con la finale dello Zecchino d'Oro del 30", dove Conti è presentatore e direttore artistico. Tuttavia, aggiunge: "Cercherò di farcela per il 23, ma già so che non ci riuscirò. Molto probabilmente l'annuncio avverrà il 30 novembre. Avrò bisogno di un'altra settimana di insonnia per decidere", anche perché la data ultima per candidare i brani è il 17 novembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Sanremo Carlo Conti sanremo 2026 sanremo big
Vedi anche
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza