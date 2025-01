Ci sono abiti che hanno fatto la storia di Sanremo. Altri, invece, hanno sollevato polveroni di polemiche per via di scollature o spacchi forse un po’ sopra le righe per il tempio della canzone italiana. Del resto si sa, Sanremo non è solo il palco della musica ma anche la passerella ideale per esibire abiti da red carpet. Alcune mise sono entrate negli annali della tv, altre hanno destato scandalo. Scopriamo quali nell'episodio di oggi di "Sanremo Express".