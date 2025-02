Achille Lauro ha commentato le notizie di gossip su Fedez e Chiara Ferragni che hanno animato le scorse settimane e che alludono a un suo presunto flirt con l'imprenditrice digitale: "Una roba montata da terzi", ha detto il cantautore in gara al Festival di Sanremo 2025.

La risposta di Achille Lauro

L'artista romano, che stasera sarà sul palco insieme a Elodie per la serata dei duetti, spiega poi di non aver sentito con attenzione il brano di Fedez a Sanremo, e di non aver incontrato il rapper. "Giuro, non l'ho ascoltato bene ma ho sentito che sta piacendo, sono contento per lui. Se ci siamo incontrati o parlati? Magari capiterà", dice Lauro.

Che sulla sua carriera in generale, spiega: "Non nascondo di voler diventare numero uno in generale, sono ambizioso. Non voglio fare quello che si nasconde, ma al festival ci sono dinamiche strane e chi non vince magari ha più successo di chi vince".