Lucio Corsi è stato la rivelazione del Festival di Saremo 2025. Un artista anticonvenzionale che è riuscito a distinguersi anche per i look portarti sul palco dell'Ariston: vintage, fatti a mano e scelti senza l'aiuto di uno stylist. Ma per Lucio Corsi il mondo della moda non è affatto sconosciuto. In pochi sanno che prima di calcare il palco del Festival, Corsi ha avuto un passato da modello.

Le sfilate per Gucci

Insieme alla sua 'Volevo essere un duro', brano che si è classificato secondo al Festival di Sanremo, Corsi è diventato virale sui social per il passato da modello. Il cantautore toscano infatti aveva sfilato per Alessandro Michele nel 2017, quando lo stilista era alla direzione creativa di Gucci. Corsi ha avuto l'opportunità di partecipare alla sfilata di moda per la collezione 'Cruise 2018', a Palazzo Pitti a Firenze.

Il cantautore toscano ha indossato un abito a fiori con gonna plissettata e un maxi cappotto con l'interno fatto di pelliccia, stivaletti floreali abbinati alla borsa. E per concludere, una coroncina tra i capelli. Un look volto a evocare la Grecia Antica e la Roma Imperiale.

Per Sanremo invece Lucio Corsi non ha scelto nessun brand a cui affidarsi. "A me della moda non me ne frega assolutamente niente", aveva dichiarato l'artista prima del Festival di Sanremo. Ed è stato così, perché sul palco Lucio Corsi ha scelto di indossare i vestiti che aveva nel suo guardaroba. Le giacche colorate e le spalline giganti sono stati il suo tratto distintivo, così come gli stivali che ha indossato durante la finale del Festival che nascondevano la scritta 'Andy' sotto la suola, un chiaro omaggio a Toy Story.