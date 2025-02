Era il 9 febbraio del 2019, quando a vincere la 69esima edizione del Festival di Sanremo era Mahmood con il brano 'Soldi'. La finale che ha visto 'Ultimo' al secondo posto e 'Il Volo' al terzo ha dato vita a una grande polemica scoppiata in sala stampa. A ricordarla oggi, martedì 11 febbraio, è stato proprio Ultimo che su Instagram ha condiviso alcuni scatti della sua 'sfuriata' contro i giornalisti.

Ultimo, la polemica in sala stampa

Ultimo - che era reduce della sua vittoria nella sezione Giovani l'anno precedente, nel 2018, con il brano 'Il ballo delle incertezze' - si era presentato in sala stampa il giorno dopo la finale non nascondendo l'amarezza nello sguardo per la vittoria mancata. "La mia vittoria è un’altra e avrà luogo sicuramente dopo il festival di Sanremo. La mia vittoria sono i live, sono la gente che mi vuole bene, la gente che si riconosce in quello che scrivo", aveva aggiunto.

Ma lo scontro ha avuto inizio quando il cantante ha fatto i complimenti al vincitore Mahmood, chiamandolo "ragazzo": "Sono contento di aver partecipato al Festival, sono contento per il ragazzo, Mahmood, che ha vinto questo Festival". È in quel momento che scoppia il caos in sala stampa.

E tra i fischi dei giornalisti, Ultimo continua: "Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e voi dovete sempre rompe er c***o". A me non interessa tanto perché qualsiasi cosa dico viene voi troverete qualcosa da ridire".

Ultimo, a distanza di anni, ha voluto ricordare quel momento condividendo oggi, martedì 11 febbraio, su Instagram alcuni scatti della conferenza stampa e delle espressioni incredule di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de 'Il Volo'. "È quella settimana dell'anno... Buon Sanremo a tutti", commenta il cantante con delle emoticon sorridenti.