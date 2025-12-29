circle x black
Cerca nel sito
 

'Se fossi te' vince il prime time, 18.9% di share per la fiction di Rai1

Secondo posto per 'Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo', Report terzo sul podio

Ascolti tv - Fotogramma
Ascolti tv - Fotogramma
29 dicembre 2025 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fiction 'Se Fossi Te', in onda ieri su Rai1, ha vinta la sfida del prime time con 2.905.000 spettatori, pari a uno share del 18,9%. Medaglia d'argento per Canale5 che con 'Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo' ha conquistato 2.176.000 spettatori, raggiungendo il 18,4% di share mentre Rai3 con 'Report' ha raccolto 1.246.000 spettatori e uno share del 7,4%.

Fuori dal podio troviamo Italia1 con 'La banda dei Babbi Natale' che ha incollato allo schermo 944.000 spettatori (5,7% share) mentre sul Nove 'Giorgio Panariello – La Favola Mia' ha radunato 753.000 spettatori (4,8% share). A seguire: Rete4 con 'Zona Bianca' (648.000 spettatori, 4,9% share); La7 con 'Una Giornata Particolare' (514.000 spettatori, 3,3% share); Tv8 con 'Il mio angelo di Natale' (459.000 spettatori, 2,8% share) e Rai2 con 'Le pistolere' (362.000 spettatori, 2,1% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 4.831.000 spettatori (25,8% share) mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha raggiunto 4.653.000 spettatori (24,7% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti ascolti tv ascolti tv 28 dicembre se fossi te rai1
Vedi anche
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza