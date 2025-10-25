"Sei andata via, Alina? E chi se ne frega! Chi se ne frega...". A pronunciare la frase cult, rimasta nell'immaginario collettivo dei ragazzi anni '80 è Mauro Di Francesco, l'attore morto oggi a 74 anni.

Nel secondo capitolo di Sapore di Mare, 'Maurino' interpreta Uberto Colombo, il povero autista del commendator Carraro ormai innamorato di Alina, scambiata per ricca ereditiera ma in realtà giovane amante - anche lei senza una lira - del commendator Parodi. Nella scena, ormai un classico della commedia italiana dell'epoca, dalla spiaggia di Forte dei Marmi, 'Maurino' dice addio alla ragazza partita su un panfilo, ancora ignaro che presto saranno di nuovo insieme.

A interpretare Alina, l'attrice francese Pascale Reynaud, poi compagna per due anni dell'attore conosciuto sul set e madre di suo figlio Daniel.