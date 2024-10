Selvaggia Roma è diventata mamma. L'annuncio è arrivato poche ore fa sul suo profilo Instagram: "È nata Luce", ha scritto il papà della bimba, Luca Teti. La gravidanza era stata annunciata dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip lo scorso aprile e qualche settimana aveva svelato pubblicato che i due genitori stavano aspettando una bimba. Il nome, tuttavia, è stata una piacevole sorpresa per i fan.

Il parto di Selvaggia Roma

Non è stato un parto semplice, da quello che si legge sui social: "14 ore di travaglio no stop", ha scritto Selvaggia Roma. L'ex gieffina ha ringraziato tutti per i commenti: "Ragazzi grazie davvero infinitamente. Mi sto riprendendo. Dopo le ore di travaglio ho dovuto fare il cesareo, perché appena sono arrivata in ospedale sono partite le contrazioni in modo naturale", ha spiegato.

"Poi vi racconterò appena sarò meno sofferente", ha scritto sul profilo Instagram a corredo dello scatto in cui abbraccia la sua piccola Luce, appena nata. E ancora: "Sono così felice di lei. Abbiamo pianto non appena abbiamo visto il nostro bellissimo arcobaleno. Non vedo l'ora di viverla", ha chiosato.

Poi, ha speso due parole verso il compagno Luca Teti: "Grazie a te che mi sei stato vicino sempre, anche nel momento del cesareo tenendomi la mano. La vita ha tutto un altro sapore con uno come te al mio fianco", ha aggiunto Selvaggia Roma. "Sei stata fortissima, grazie per questa gioia enorme", ha replicato lui, felicissimo di essere diventato papà di una bimba.