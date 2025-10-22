È uscito oggi, ‘Spotify Anniversary - Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) live’, il nuovo Ep di Shakira con cui celebra due importanti traguardi della sua carriera: i 30 anni dall’uscita del suo album d’esordio ‘Pies Descalzos’ e i 20 anni del celebre ‘Oral Fixation’.

Il progetto, disponibile in esclusiva su Spotify, raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dei due album della superstar colombiana, reinterpretate in una veste live e inedita. La focus track dell’Ep è ‘Hips Don’t Lie (Spotify Anniversary Version)’, realizzata insieme al cantautore britannico Ed Sheeran e al giovane artista colombiano Beéle.

Tra le artiste più iconiche della musica internazionale, la cantautrice colombiana e vincitrice di numerosi Grammy, ha venduto oltre 95 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro Grammy, quindici Latin Grammy e una lunga serie di riconoscimenti prestigiosi come i World Music Awards, gli American Music Awards e i Billboard Music Awards.