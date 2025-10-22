circle x black
Cerca nel sito
 

Shakira, fuori oggi Ep che celebra i 30 anni del suo album d'esordio e 20 di 'Oral Fixation'

Il progetto, disponibile in esclusiva su Spotify, raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dei due album della superstar colombiana

Shakira, fuori oggi Ep che celebra i 30 anni del suo album d'esordio e 20 di 'Oral Fixation'
22 ottobre 2025 | 20.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È uscito oggi, ‘Spotify Anniversary - Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) live’, il nuovo Ep di Shakira con cui celebra due importanti traguardi della sua carriera: i 30 anni dall’uscita del suo album d’esordio ‘Pies Descalzos’ e i 20 anni del celebre ‘Oral Fixation’.

Il progetto, disponibile in esclusiva su Spotify, raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dei due album della superstar colombiana, reinterpretate in una veste live e inedita. La focus track dell’Ep è ‘Hips Don’t Lie (Spotify Anniversary Version)’, realizzata insieme al cantautore britannico Ed Sheeran e al giovane artista colombiano Beéle.

Tra le artiste più iconiche della musica internazionale, la cantautrice colombiana e vincitrice di numerosi Grammy, ha venduto oltre 95 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro Grammy, quindici Latin Grammy e una lunga serie di riconoscimenti prestigiosi come i World Music Awards, gli American Music Awards e i Billboard Music Awards.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Spotify shakira Oral Fixation
Vedi anche
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza