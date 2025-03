Il rapper Shiva era stato condannato nel 2023 per tentato omicidio dopo essere stato aggredito

"Finally Free!", così Sfera Ebbasta ha festeggiato la revoca degli arresti domiciliari al rapper Shiva, condannato nel 2023 per tentato omicidio dopo essere stato aggredito. Il rapper oggi, martedì 18 marzo, ha annunciato sui social le news.

L'esito

Shiva, pseudonimo di Andrea Arrigoni, era stato condannato a 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo d'armi e ricettazione. Il tribunale, nel corso dell'udienza di oggi, ha deciso di sostituire gli arresti domiciliari con l'obbligo di firma.

Sui social il rapper ha pubblicato un video, direttamente dal tribunale, annunciando la sentenza: "Freeee!", ha scritto Shiva. A sostenerlo, c'era anche il rapper Sfera Ebbasta che lo scorso 13 marzo direttamente dal Palazzo dello Sport, durante un suo concerto, aveva lanciato l'appello "Free Shiva" per sostenere il rapper. "Fate un casino per mio fratello Shiva", ha urlato Sfera al pubblico romano, dopo aver intonato "Alleluia", il brano realizzato in collaborazione con l'artista.