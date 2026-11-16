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'Simon Boccanegra' conquista il Maggio Fiorentino con nove minuti di applausi

Entusiasmo del pubblico per il ritorno dell’opera dopo 24 anni. Convincente il cast guidato da George Petean, applausi per la direzione di James Conlon e la regia di Àlex Ollé, con un allestimento cupo che evoca le ombre e le contraddizioni del potere

(I saluti finali di 'Simon Boccanegra' - ufficio stampa Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino)
(I saluti finali di 'Simon Boccanegra' - ufficio stampa Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino)
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16 novembre 2026 | 11.21
Paolo Martini
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Nove minuti di applausi, entusiasmo in sala e un’accoglienza festosa per il ritorno di "Simon Boccanegra" di Giuseppe Verdi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove il capolavoro mancava da ventiquattro anni. La recita di domenica 15 novembre ha raccolto il consenso del pubblico della Sala Grande, che ha premiato soprattutto la qualità del cast, insieme alla direzione musicale di James Conlon e alla regia di Àlex Ollé, al suo debutto sul palcoscenico fiorentino.

A convincere è stata una compagnia di interpreti di primo piano, a cominciare dal baritono George Petean, protagonista di una prova assai apprezzata nel ruolo di Simon Boccanegra. Accanto a lui il basso Jongmin Park nei panni di Jacopo Fiesco, il soprano Carolina López Moreno in quelli di Amelia Grimaldi e il tenore Luciano Ganci come Gabriele Adorno. Lodovico Filippo Ravizza ha interpretato Paolo Albiani. Completavano il cast Huigang Liu, Luca Tamani e Suji Kwon. Alla guida dell'Orchestra del Maggio, James Conlon ha affrontato la partitura verdiana con esperienza e sensibilità, accompagnando efficacemente le voci e restituendo la complessità musicale e drammatica dell'opera. Il Coro, applauditissimo, è stato preparato e diretto da Lorenzo Fratini.

Consensi anche per la lettura scenica di Àlex Ollé, che trasporta le lotte politiche della Genova medievale in una dimensione visiva contemporanea. Un universo volutamente cupo, nel quale l'architettura monumentale diventa metafora del potere, delle sue ambizioni e delle sue contraddizioni. Le scene di Alfons Flores, i costumi di Lluc Castells e le luci di Marco Filibeck concorrono a costruire un ambiente severo e suggestivo, che sottolinea il clima di tensione e i conflitti al centro del dramma verdiano. Il ritorno di "Simon Boccanegra", penultimo appuntamento operistico della stagione lirica 2026, rappresenta la sesta produzione del titolo nella storia del Maggio. L'ultima risaliva al 2002, quando l'opera era stata diretta da Claudio Abbado con la regia di Peter Stein. Dopo il debutto, sono in programma altre tre recite: il 18 novembre alle ore 20, il 22 novembre alle 15.30 e il 24 novembre alle 20. L'appuntamento del 18 novembre sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 3. (di Paolo Martini)

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